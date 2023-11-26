بشرى للمصريين بالخارج.. طرح وحدات سكنية متنوعة خلال أيام

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق التمويل العقاري، تستعد حالياً لطرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج، على أن يضم الطرح الجديد، وحدات سكنية لمتوسطي الدخول، مراعاة للبعد الاجتماعي.

«الإسكان» تستعد لطرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج حلال أيام

وعلمت «الوطن» أن وزارة الإسكان تعمل الآن على تجهيز وحدات في عدة مشروعات سكنية لطرحها قبل نهاية ديسمبر الجاري، بكل من «مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وزايد، والتجمع، والعاصمة الإدارية، وصواري بالإسكندرية، ومشروعات وحدات جنة بعدة مدن جديدة».

وأوضحت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كلف بسرعة الإعداد، لتلبية رغبات المصريين في الخارج، بطرح وحدات سكنية متنوعة بجميع مشروعات الوزارة خاصة وحدات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، R3، وR5، ووحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، والإسكان المتميز، وسكن مصر ومشروعات الوزارة بالمحافظات مثل مشروع «صواري» بمحافظة الإسكندرية، مشدداً على ضرورة تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول على الوحدات السكنية، بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كان قد اجتمع قبل عدة أيام، بقيادات الوزارة، وشدد عليهم خلال الاجتماع، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية، مع الاهتمام بجودة المنتج النهائي للوحدات، بما يحقق الاستفادة القصوى منها لخدمة أكبر قطاع من المواطنين على مستوى الجمهورية، في الداخل والخارج.

الجزار: حصر كل الوحدات التي يتم تجهيزها للطرح الجديد

وكان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أن الوزارة بجميع أذرعها تقوم حالياً، بحصر كل الوحدات التي يتم تجهيزها للطرح الجديد والذي سيشهد إتاحة الفرصة أمام جميع المصريين بالخارج الحصول على وحدة سكنية بأسعار تنافسية بمختلف محافظات الجمهورية.