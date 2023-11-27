درجات الحرارة في محافظات الصعيد اليوم الاثنين.. بارد ليلا وشبورة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، في محافظات الصعيد، حيث يسود طقس لطيف الحراراة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، معتدل للحرارة على جنوبه، مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد وجنوبه، ليلًا، مع وجود شبورة مائية أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

تضاءل فرص سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، مساء الأحد، إلى تضاؤل وانعدام فرص تساقط الأمطار على محافظات شمال الصعيد أو جنوبه، اليوم الإثنين، في ظل نشاط للرياح المعتدلة على المحافظات الجنوبية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الإثنين

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة اليوم الاثنين كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 22 والصغرى 12

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 22 والصغرى 12

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 22 والصغرى 11

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 23 والصغرى 11

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 24 والصغرى 11

درجات الحرارة في قنا: العظمى 26 والصغرى 13

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 27 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 25 والصغرى 16