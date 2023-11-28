مواعيد العيادات المسائية بمستشفى طوخ المركزي في القليوبية.. «تبدأ 2 ظهرا»

أعلنت مديرية الشؤون الصحية والسكان بالقليوبية المواعيد الرسمية لعمل العيادات المسائية التخصصية بمستشفى طوخ المركزي، والتي تكون يوميًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى 6 مساءً في إطار توفير الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على العيادات يوميا.

جدول مواعيد عيادات طوخ المركزي المسائية

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد العمل كالتالي:

- السبت: الأطفال والجراحة العامة النسا والتوليد والروماتيزم

- الأحد: الأطفال والجراحة العامة والنسا والتوليد والباطنة العامة

- الاثنين: الأطفال والجراحة العامة والنسا والتوليد والعظام.

- الثلاثاء: الأطفال والجراحة العامة والنساء والتوليد والباطنة العامة.

- الأربعاء: الأطفال والجراحة العامة والنسا والتوليد والروماتيزم

- الخميس: الأطفال والجراحة العامة والنسا والتوليد والعظام.

تشغيل العيادات المسائية بمستشفى طوخ المركزي

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن تشغيل العيادات المسائية بمستشفي طوخ المركزي تأتي تحت شعار «معا نحو صحة أفضل» في تحسين الخدمة للمواطنين، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم ومن أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

وأشار وكيل الوزارة أن مستشفى طوخ المركزي له أهمية كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خدمة جميع المسافرين على طريق مصر إسكندرية الزراعي، مشيرا إلى أنه جار تحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من تطوير مبنى المستشفى حتى يؤدي خدماته للجمهور، موضحًا أن نسبة الإنجاز حوالي 80% من المشروع.