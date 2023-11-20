«صحة القليوبية»: وضع خطة للقضاء على قوائم انتظار حالات الرعاية المركزة

عقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا تنظيميًا مع مديري إدارة المستشفيات والكلى والطوارئ، وفريقهم المعاون، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، بهدف إجراء حصر لجميع قوائم الانتظار للجراحات المتخصصة في جميع مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، وتحديد التحديات كافة التي تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، بالإضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لكل مستشفى خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان له اليوم، أنّ الاجتماع جاء من أجل محاولة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار في أقل وقت ممكن إلى جانب محاولة الانتهاء من قوائم الانتظار للعنايات المركزة ، بزيادة حجم الاستعانة بالأطباء، ومحاولة عمل مجمعات رعايات مركزة كبرى.

زيادة أعداد أسّرة العناية المركزة

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جرى اختيار مستشفيي القناطر الخيرية وصدر المرج ؛ ليصل عدد أسّرة العناية إلى 130 سريرًا بكلا منهما بدلًا من 30 سريرًا.

تشكيل لجان لتقييم مراكز الغسيل الكلوي

وجرى مناقشة تشكيل لجان لتقييم مراكز الغسيل الكلوي الخاصة من حيث استيفاء المعايير كافة الخاصة بسلامة المريض، من حيث مكافحة العدوى والجودة ومراجعة كفاءة الماكينات، والتأكد من سلامة البنية التحتية للمكان، من أجل الاستعداد لميكنة جميع مراكز الغسيل الكلوي، ورفع قيمة الجلسات لتتماشى مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه في السياق ذاته، اجتمع مع الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى بنها الجامعي ومستشفيات مديرية الصحة، على نطاق واسع لتدريب الأطباء والاستعانة بأكبر عدد ممكن من الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بمستشفيات وزارة الصحة كجراحات الأورام، وجراحات العظام وجراحات الأطفال، إلى جانب توحيد بيانات القطاع الصحي على مستوى المحافظة، ومحاولة التغلب على التحديات التي تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمحافظة.