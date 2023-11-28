تفاصيل لقاء حواري بالقليوبية لتعزيز مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللقاء الحواري حول الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار «شارك الكلمة كلمتك»، والذي نظمته الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية.

التأثير على المشهد السياسي المصري

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مشيراً إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كل مناحي الحياة وتقدير دورهم، وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، مؤكداً علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.

تعزيز المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة 2024

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ضرورة تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، مؤكدا حرص الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد العديد من المبادرات للشباب، ومنها هذه المبادرة والتى تنفذها جميع محافظات الجمهورية لحث الشباب وتوعيتهم على أهمية المشاركة فى التعبير عن صوتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا على حرصنا على بناء جيل للتعبير عن رأيه بمنتهى الحرية.