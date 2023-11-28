مدير تحرير «الأهرام»: مصر ساهمت بدور كبير في الوصول لهدنة بقطاع غزة

قال الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه منذ بيان مصر التي حذرت فيه من مخاطر تصعد العنف، ودعت الدول للتدخل والحفاظ على الأمن القومي، أخذ الدولة عدة مسارات منها السياسي والتفاوضي والإنساني، لافتا إلى إجراء الرئيس السيسي عدة اتصالات برؤساء الدول المختلفة، للوصول لحالة الهدنة الإنسانية، وتوجية عدة رسائل وأهمها الوصول إلى مفاوضات ووقف العدوان والحفاظ على أمن مصر.

رسائل الرئيس السيسي في حرب غزة

وأضاف «جميل» خلال حواره عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «القناة الأولى»، أنه من الرسائل الأخرى للرئيس السيسي، وجوب تسهيل دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة، ووقف العنف على المدنيين بالحرب، مشيرًا إلى قمة السلام بالقاهرة.

وتابع: «وتحدث الرئيس بشكل واضح على عدم تصفية القضية الفلسطيينة، ومنع التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء، وخلال تلك الفترة تصريحات الغرب الداعمة لقوات الاحتلال تحولت إلى الوجهه المصرية، بسبب فرض مصر رأيها بشدة والوصول إلى حل القضية الفلسطينية، وإيقاف العدوان بشكل سريع».

جهود مصر ساهمت في فتح معبر رفح

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه من جهود مصر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول، والعمل على دخول الشاحنات والمساعدات، وعدم إعاقة دخول المساعدات إلى أهالي غزة، لافتًا إلى أهمية الجانب الإنساني للرئيس السيسي، لتخفيف المعاناة عن أهل غزة، ورفض دخول حاملي الجنسيات إلى مصر، إلا بفتح المعبر، مؤكدا أن هذا القرار قوي ورادع.