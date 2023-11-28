تشكيل لجنة لتقييم تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان القليوبية، انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لمنظومة تقييم وميكنة وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، حيث جرى تشكيل لجنة لتقييم مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة، من أجل انطلاق عملية ميكنة المراكز الخاصة للغسيل الكلوي، مشيرًا في بيان له أنه تم المرور على 6 مراكز بالإدارات الصحية في بنها، وطوخ وشرق شبرا، حيث حصل أحد المراكز على تقييم A، ومركز آخر على تقييم B بينما حصلت باقي المراكز على تقييم C.

استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن فعاليات المنظومة تضمنت التأكيد والمراجعة علي بعض النقاط الدقيقة الخاصة بآليات العمل من استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض، والتأكد من سلامة البنية التحتية، ومكافحة العدوي، وتطبيق الجودة ومراجعة كافة الماكينات للتماشي مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضي

المبادرة الخاصة بميكنة الكلي بصحة القليوبية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى وضع رؤية أن تكون محافظة القليوبية من أولى المحافظات التي يجب أن تكون على استعداد كامل لتطبيق المبادرة الخاصة بميكنة الكلى، وكل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان وفقا لخريطة صحية متطورة وشاملة تساهم في تسريع وتيرة حصول المريض علي خدمة الغسيل الكلوي، فضلا عن تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان جلسة الغسيل الكلوي

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية ربط منظومة الغسيل الكلوي بالخدمات المقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة ومبادرة 100 يوم صحة الأمر الذي يساهم في تعظيم الاستفادة، وتحقيق المستهدف، وخفض أعداد وأعراض الإصابة بأمراض الكلى، مؤكدا أن الميكنة تساهم في خدمة برنامج زراعة الأعضاء وتحديد الأولوية من خلال قائمة مٌميكنة وموحدة.