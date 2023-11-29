انطلاق الحملة القومية للمشاركة السياسية بالشرقية تحت شعار «الكلمة كلمتك»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني «الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب»، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة بالإدارات الفرعية بمشاركة إدارة شباب فاقوس شرق وغرب وإدارة شباب الحسينية والتي تحمل شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، بمشاركة نحو 200 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب YLY.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

وبحضور دكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، محمد باسم مدير إدارة شباب شرق فاقوس، وهشام إسماعيل مدير إدارة شباب الحسينية، ومحمد رفاعي رئيس مجلس إدارة مركز شباب فاقوس، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلس النواب.

الانطلاقة الخامسة للحديث حول المشاركة السياسية

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الخامسة للقاءات الفروع الحديث حول: «مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة».

وشهد مركز شباب فاقوس تنفيذ خامس لقاءات الإدارات الفرعية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر والتي تتزامن مع الإستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الإنتخابي لإنتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقًا للتوقيتات الزمنية والإجراءات التنفيذية للعملية الإنتخابية.

وتحدث الدكتور إيهاب عبد الرحمن ، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق حول :" المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأكد سيادته على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

وأكد في كلمته علي أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية ، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين ، أشكال المشاركة السياسية ،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها ، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات ، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج ".

مفهوم المشاركة:

وتناولت الفعاليات الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية، دوافع المشاركة السياسية ، المراحل التي يمر بها الفرد ليكون مشارك سياسي، كيف تكون المشاركة السياسية فعالة ، أهمية المشاركة السياسية ، دور الشباب في المشاركة السياسية من خلال التوعية والتثقيف وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ،وأن تمكين الشباب من المشاركة السياسية لا يقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكين الشباب ".

تنفيذ 6 لقاءات حوارية:

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ 6 لقاءات حوارية على مستوى المحافظة، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.