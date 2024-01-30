الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة بالشهر العقاري.. اعرف الشروط والخطوات اللازمة

يعد تسجيل العقارات من الإجراءات المهمة التي يجب على كل صاحب عقار القيام بها، لضمان حقوقه القانونية وحماية ملكيته من أي نزاعات محتملة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة.

ومن المهم تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري، حيث ألزمت الحكومة المواطنين بضوروة تسجيل العقارات، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

وبالنسبة لتسجيل الشقة في الشهر العقاري، حددت وزارة العدل الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة، موضحا انه تختلف حسب نوع عقد الملكية.

وتشمل الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري ما يلي:

- عقد بيع نهائي أو عقد ابتدائي للشقة.

- إيصال مرافق مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، حيث تعد هذه الإيصالات سندا قانونيا يثبت ملك الشقة للشخص مالك للشقة.

- بيان مساحة الشقة التي أقر بها القانون.

- ملء الاستمارة بكتابة كل البيانات الخاصة بتسجيل العقار من عنوان المنزل والدور ورقم الشقة.

- تقديم معلومات عن العقار إذا كان إيجارا أو تمليكا.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري.

- إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة.

شروط تسجيل شقة بالشهر العقاري

حدد الشهر العقار شروط لتسجيل الشقق بالشهر العقاري لمن تنطبق عليهم، وهي كما يلي.

- الشخص الذي يمتلك عقد نهائي.

- من لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.

- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية.

تسجيل الشقة في الشهر العقاري 2024

هناك خطوات يجي اتباعها لتسجيل شقة في الشهر العقاري، وهي تأتي على النحو التالي:

- التوجه إلى القسم الإلكتروني التابع للشهر العقاري.

- طلب نموذج تسجيل وحدة سكنية وملئه بالبيانات الخاصة بالشقة.

- تسليم الأوراق.

- يرسل الشهر العقاري رسالة على هاتفك خلال 24 ساعة، يفيد بأنّ إجراءات التسجيل الإلكتروني تمت بنجاح.

- يتجه الشخص إلى المأمورية للتأكيد من تسليم الأصول الخاصة بك، وتسجيل لك الوحدة السكنية في دقائق.

تسجيل شقة بالشهر العقاري إلكترونيا

حددت وزارة العدل عدة خطوات لتسجل الشقة إلكترونيا بالشهر العقاري، وهي كما يلي.

ـ استيفاء البيانات عبر تطبيق الشهر العقاري والنموذج المعد لذلك ورفع المستندات المطلوبة والإقرار بصحتها.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ـ يظهر التطبيق رسالة قبول التسجيل، ويحصل المواطن على رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

ـ خلال 24 ساعة يستلم المواطن رسالة نصية على الرقم المسجل بالطلب، تؤكد تسجيل الطلب بدفتر الأسبقيات، وذلك في حالة كان المتقدم استوفى جميع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

ـ سيتم بعدها تحديد موعد للتوجه إلى المأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

ـ وأخيرا يحصل المواطن على إصدار المحرر المشهر واستلامه.

أهمية تسجيل الشقة بالشهر العقاري

يوفر تسجيل الشقق العديد من المزايا للمشتري والمالك، ومن أهمها:

ضمان حقوق الملكية: حيث يضمن تسجيل الشقة للمشتري أو المالك حقوقه القانونية في العقار، ويحميه من أي نزاعات محتملة مع الغير.

سهولة نقل الملكية: يسهل تسجيل الشقة نقل الملكية من المالك إلى المالك الجديد، وذلك في حالة البيع أو الهبة أو الميراث.

زيادة قيمة العقار: يؤدي تسجيل الشقة إلى زيادة قيمتها السوقية، وذلك لأن العقارات المسجلة تكون أكثر جاذبية للمستثمرين.

نصائح لتسجيل الشقق بالشهر العقاري

لضمان نجاح إجراءات تسجيل الشقق، يجب اتباع بعض النصائح الآتية:

- جمع الأوراق المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من أنّ الأوراق المطلوبة كاملة، لتجنب أي تأخير في إجراءات التسجيل.

- اختيار مكتب محاماة موثوق وذو خبرة للمساعدة في إجراءات تسجيل الشقق، ويضمن للمشتري أو المالك الحصول على حقوقه بشكل كامل.

- التواصل مع الشهر العقاري بشكل مستمر لمتابعة إجراءات التسجيل، وذلك لتجنب أي تأخير.