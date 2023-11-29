الشرطة الأمريكية تكشف سبب وفاة الممثل إيفان إلينجسون: جرعة زائدة من المخدرات

كشفت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا عن سبب وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون، بعد أقل من شهر على وفاته عن عمر يناهز 35 عامًا، وأوضح تقرير الشرطة أن «إلينجسون» رحل بسبب جرعة زائدة عرضية من عقار «الفنتانيل» المخدر، وذلك بحسب موقع «هوليوود ريبورتر».

في 5 نوفمبر، تم العثور على إيفان إلينجسون نجم «My Sister’s Keeper» ميتًا في مقر إقامته في فونتانا، كاليفورنيا، وذكر موقع «TMZ» سابقًا أن إ«لينجسون» كان يقيم في منزل للتأهيل عندما توفي.

من هو إيفان إلينجسون؟

وعلى الرغم من أنَّه لم يظهر على الشاشة منذ 10 سنوات، إلا أنَّ إلينجسون كان له عدة أدوار في أعمال سينمائية طوال سنوات طفولته ومراهقته، إذ بدأ العمل في المجال الفني عندما كان في الـ10 من عمره، ومن أبرز أدواره لعب دور جيسي فيتزجيرالد، الابن المراهق لسارة التي تلعب دورها كاميرون دياز، في فيلم «My Sister’s Keeper» للمخرجة جودي بيكولت، قام ببطولة الفيلم أمام أبيجيل بريسلين وصوفيا فاسيليفا.

وقال إلينجسون لصحيفة «The Philippine Star» في مقابلة أجريت معه عام 2009: «لم أحظ قط بنفس تجربة الطفولة مع أصدقائي لم يكن لدي المزيد من الوقت لأقضيه معهم، ومع ذلك، كانت طفولتي رائعة لقد كنت مشغولاً بفعل الأشياء التي أحبها، لم أشعر بأي ندم لأنني وجدت شغفي للتمثيل في وقت مبكر».