منظمة التعاون الإسلامي تدعم فلسطين من خلال بث مباشر مشترك اليوم

يخصص اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، واتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم، للبث التليفزيوني المشترك دعما للقضية الفلسطينية.

تنسيق بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وذكر اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي - في بيان له - أنَّه جرى التنسيق والاتفاق بين الاتحادين على هذا الإجراء، واعتبار اليوم يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية، على أن يكون يوما للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

تفاصيل البث المشترك

يتضمن البث المشترك، والذي يتزامن مع يوم صمود القدس الشريف أن يجرى البث المباشر عبر شاشات الدول العربية والإسلامية والأفريقية، بالتنسيق مع التلفزيون والإذاعة الفلسطينية، في بث حي ومباشر، مع استضافة كبار الشخصيات والإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتلفزيونية.