«الأوقاف»: تنظيم مسابقات عالمية بجوائز تتخطى 30 مليون جنيه خلال 10 سنوات

قالت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنها كثفت من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014، وحتى 2023، ومنها: مسابقة «كبار الحفظة «، مسابقة «رمضان للناشئة «، مسابقة معاني القرآن الكريم «جزء عم« الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا ، «المسابقة المحلية للقرآن الكريم ، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء «عم«، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة «مبادرة اكتشاف«، مسابقة «قصص القرآن«، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم.

تنوع مسابقات وزارة الأوقاف

كما تضمنت مسابقات وزارة الأوقاف قصة وسؤال من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة «لغة القرآن«، من خلال إذاعة القرآن الكريم ، ومسابقة «رمضان شهر القرآن« من خلال إذاعة القرآن الكريم، والمسابقة القرآنية تحت سن 18 عامًا، ومسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن، ومسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، ومسابقة صلاة التهجد، ومسابقة «برنامج تلاوات«، ومسابقة «صلاة القيام بجزء كامل«.

المسابقات الرمضانية

كما جرى تنظيم المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء، والمسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد، والمسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء، والمسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح، والمسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الأولى) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وغير ذلك من المسابقات القرآنية المحليّة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى المسابقات العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وذلك بجوائز مالية تزيد على 30 مليون جنيه.