«الأوقاف» تعلن نتيجة مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م.

نتيجة التصفيات النهائية

وقالت وزارة الأوقاف إنه صعد ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبدالعال بسوهاج ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القطب بمحافظة سوهاج للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أم القرى بمحافظة شمال سيناء ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الزهراء – بجنوب سيناء.

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبدالعال بمحافظة سوهاج وصعودة للمرحلة النهائية، هذا وقد وجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة، وهم بالترتيب:

صرف مكافأة للمتميزين

• عبدالعال أحمد عبدالعال حسين - مركز مسجد عبدالعال - سوهاج - 93.5% - ألف جنيه.

• عمر أشرف موسى محمد - مركز مسجد أم القرى – شمال سيناء 89% - ألف جنيه.

• محمد جمال محمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج -89% - ألف جنيه.

• السيد مسعود يحيى علام - مركز مسجد الزهراء - جنوب سيناء - 83% - ألف جنيه.

• أحمد محمد محمد أحمد - مركز مسجد عبد العال - سوهاج - 80% - ألف جنيه .

• معتز جمال رمضان محمد - مركز مسجد القطب - سوهاج 80% - ألف جنيه.

• مصطفى عبد المعطي سيد أحمد - مركز مسجد الزهراء – جنوب سيناء 80% - ألف جنيه.