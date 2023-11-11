انطلاق فعاليات تدريبات مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة في القليوبية

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم، فعاليات تدريبات مراكز البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في الجودو، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الذي يتم تنفيذه بنادي سيتي كلوب بنها.

ضرورة الاهتمام بتنفيذ البرنامج الفني

أكد «الصبروط» ضرورة الاهتمام بتنفيذ البرنامج الفني المٌعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مشروع الموهبة يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن استراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الألعاب وإعدادهم ليصبحوا أبطالا عالميين قادرين على المنافسة .

مراكز البراعم المشروع القومى للموهبة

جدير بالذكر، أن مراكز البراعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تضم مراحل سنية من 2010 حتى 2014 ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية في الألعاب « ألعاب القوى - المصارعة - رفع الأثقال - الجودة - التايكوندو - الملاكمة» كما أن عدد المراكز التى يتم بها تدريب البراعم 11 مركزا شباب على مستوى المحافظة، وعدد اللاعبين المشاركين 147 من البراعم .