الأوراق المطلوبة للقيد العائلي.. 9 مستندات أساسية

القيد العائلي يعتبر أحد أهم المستندات التي يكثر طلبها في الجهات الحكومية من المواطن سواء للتقديم في الوظائف أو كلية الشرطة والكلية الحربية والمعاهد الأمنية والعسكرية، وهو وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة بالرقم القومي لكل منهم، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة للقيد العائلي.

الأوراق المطلوبة للقيد العائلي

وحددت مصلحة الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة للقيد العائلي وهي على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

- صورة عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

- تقديم صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

- لأفراد الأسرة المتوفيين، تقديم صورة من شهادة الوفاة لأفراد الأسرة المتوفيين.

- تقديم ما يُثبت موقف الرجال من التجنيد.

- نموذج تسجيل القيد العائلي.

- تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي وتسجيل البيانات الخاصة بالنموذج وإرفاقها مع باقي المستندات المقدمة.

- سداد الرسوم المطلوبة واستلام القيد العائلي في الموعد المحدد.

خطوات استخراج قيد عائلي من النت

وبعد جمع المستندات والأوراق المطلوبة للقيد العائلي يتوجب على المواطن اتباع إجراءات استخراج القيد العائلي والتي تأتي على النحو التالي:

- تصفح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــا.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة «تسجيل الدخول» أعلى الصفحة الرئيسية.

- في حال عدم امتلاك حساب على الموقع لابد من إنشاء حساب جديد، عن طريق الضغط على نفس الأيقونة وكتابة البيانات المطلوبة، وقم بحفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي سيتم تسجيل الدخول بهم في كل مرة.

- اضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية»، تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الإنترنت.

- اختيار خدمة «قيد عائلي».

- كتابة كل البيانات المطلوبة.

- إذا كان يتم استخراج قيد عائلي قد سبق إصداره .

و يكون بأحد طريقتين:

خطوات استخراج قيد عائلي سبق إصداره

يمكن استخراج قيد عائلي لعدة مرات في الحالات التي يطلب لها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى السجل المدني بصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب القيد العائلي.

- ويمكن استخراج القيد العائلي «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية، بتقديم رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب القيد العائلي المطلوب استخراجه على أن يكون مقدم الطلب أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو ممن لديه توكيل بالتعامل مع الجهات الحكومية لاستصدار مثل هذه الوثائق.

من صاحب الحق في استخراج القيد العائلي

يحق للشخص المعني والراغب في استخراج القيد العائلي استخراج القيد العائلي بنفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

تكلفة استخراج القيد العائلي

تأتي تكلفة استخراج القيد العائلي على النحو التالي:

1- إذا كان استخراج القيد العائلي لأول مرة، فإن تكلفته تبلغ جنيه 30 جنيها مصريا يتم دفعها في السجل المدني.

2- إذا كان يتم استخراج القيد العائلي للمرة الثانية أو سبق استخراجه، فإن تكفته أيضا تبلغ 30 جنيها.

3- إذا كان يتم استصدار القيد العائلي أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، فإن سعر الخدمة شاملة التوصيل عن طريق البريد المصري، تبلغ 36.25 جنيها، ويكون الدفع أونلاين عن طريق خدمة فوري أو بالبطاقات الائتمانية.

استخراج قيد عائلي بطريقة سهلة من الأحوال المدنية بالعباسية

ولاستخراج قيد عائلي في أسرع وقت وطريقة سهلة، يوجد مركز نموذجي «أحوال أكسبرس» بقطاع الأحوال المدنية في العباسية، وهو مزود بماكينة ذكية لاستخراج القيد العائلي الفوري الرقمي، وخاصية التحصل النقدي التى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن «إذا كان سبق له استخراجه» بعد تحقق الجهاز من هوية الشخص، ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع بما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

كول سنتر الأحوال المدنية

وتم تجهيز ماكينة «أحوال أكسبرس» بخدمة الكول سنتر من خلال رقم 15340 للمواطنين ورقم15341 لكبار السن وذوى الهمم، لتقديم كل خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق حافلات أحوال إكسبريس المتنقلة، المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.