توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر رقيقي الحال والعمال بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأوضح المحافظ، في بيان، أن المحافظة بدأت صباح اليوم توزيع أطنان اللحوم على العمال بنطاق المحافظة، والأسر الأولى بالرعاية، بواقع كيلو واحد لكل مواطن، وذلك ببازار بورسعيد الجديد.

يأتي ذلك استمرار لجهود دعم الأسر رقيقي الحال لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

انتظام العمل في مبادرة السلع الغذائية المخفضة

على جانب الآخر، تفقدت سمر الموافي رئيس حي الضواحي، سير العمل في مبادرة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ البيع المتحركة بالضواحي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وكشفت رئيس حي الضواحي في بيان، عن انتشار سيارات منافذ البيع المتحركة لعرض السلع الغذائية، خاصة الأرز وزيت الطعام على المواطنين، للتخفيف عن كاهلهم.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ45 جنيها، وسعر الأرز كيلو بـ21 جنيها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء للوصول للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.