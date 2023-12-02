المصريون في فرنسا يتحدون الطقس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

كشفت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن السفارة المصرية فتحت أبوابها من التاسعة صباح الأمس، أمام الناخبين المصريين للمشاركة في اختيار رئيسهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى والسفارة والقنصلية بذلتا جهودا كبيرة للتيسير على الناخبين.

موجة برد قارسة

أكدت عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن هناك موجة برد قارسة ما دفع السفارة لعمل مخيمات أمام مقر السفارة لحماية الناخبين من الأمطار والبرودة.

وأوضحت أن العملية الانتخابية كانت تسير باحترافية وانتظام، لافتة إلى أنه تم توفير الأجهزة التي يحتاج لها ضعاف النظر خلال الإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن المصريين توافدوا على المشاركة في العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق الصندوق في اليوم الأول، رغم كون الأمس يوم عمل ووجود موجة باردة.