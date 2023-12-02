«صناعة الشيوخ»: المصريون أبهروا العالم بكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجه المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم الحقيقي على المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي مؤكداً أن المصريين بالخارج أبهروا العالم كله من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات وإعلانهم عن تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

المصريون بالخارج أبهروا العالم

وأعرب المنزلاوي في بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة وهو يتابع عبر مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية للمصريين بالخارج وهم يتوافدون بكثافة رافعين علم مصر وصور الرئيس السيسي أمام لجان والنزول للتصويت في الإنتخابات الرئاسية.

وأكد أن المصريين بالخارج والداخل أصبحوا على وعي تام بأن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصري العظيم الذي يقف في ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن الجميع يحرص على المشاركة فيها وتقديم كل الدعم والتأييد التام للرئيس السيسي فيها لاستكمال ما حققه من نجاحات وانجازات ومشروعات قومية كبري امتدت في جميع أنحاء مصر.

ووجه المهندس محمد المنزلاوي التحية والتقدير للشعب المصري بصفة عامة وجموع المصريين بالخارج بصفة خاصة بعد تأييدهم بأن الإنتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ووسط مؤمرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية ولذلك جاءت المشاركة والاحتشاد أمام مقار اللجان الانتخابية من المصريين بالخارج بصورة رائعة أبهرت العالم كله ضاربين المثل والقدوة في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي.