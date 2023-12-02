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«الأوقاف»: انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية بجوائر 100 ألف جنيه

كتب:

رؤى ممدوح
06:36 م | السبت 02 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، انطلاق التصفيات النهائية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وحول التفاصيل فقد أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستكون بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم ، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

فعاليات التصفية النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى

وتنطلق فعاليات التصفية النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، يوم الأربعاء 5/ 12/ 2023، بمسجد الرحمة بجوار بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وذلك على النحو التالي:

 

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بقلم رؤى ممدوح