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«الأوقاف» تخصص 30 مليون جنيه لدعم غزة

كتب:

رؤى ممدوح
12:50 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
صكوك الإطعام

صكوك الإطعام

ذكرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية، أنّها خصصت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة في شكل لحوم وسلع غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في مصر.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، تقديم مساعدات غذائية إلى أهل غزة في فلسطين، تخفيفا عليهم ومؤازرتهم بسبب القصف الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنّها أرسلت 200 طن سلع غذائية، و50 طن لحوم من الموارد الذاتية للوزارة، في إطار مساعدات الدولة المصرية الإنسانية لأهالي غزة في فلسطين.

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