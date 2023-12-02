«الأوقاف»: تزويد مساجد ختم القرآن بـ6 آلاف مصحف لتشجيع المشاركين

أعلنت وزارة الأوقاف تزويد مساجد ختم القرآن الكريم ومقارئ «صحح قراءتك» بستة آلاف مصحف من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنّ هذه الخطوة تأتي تشجيعًا للمشاركين في مجالس ختم القرآن الكريم ومقارئه، التي تعقد بالمساجد الكبرى تحت عنوان «صحح قراءتك».

التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم

وكانت الأوقاف أعلنت في وقت سابق، إطلاق البرنامج القرآني «صحح قراءتك» بالمساجد الكبرى يوميًا بعد صلاة العشاء، وذلك في إطار اهتمام وعناية الوزارة بالقرآن الكريم.

ويتيح البرنامج لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه، وفي حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود 10 دقائق يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة.