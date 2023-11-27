تعيينات شركة المياه والصرف بسوهاج.. آخر موعد لإجراء الاختبارات

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن غدا الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري 2023، هو آخر يوم لإجراء الاختبارات للمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف لشغل وظائف فني تشغيل وفني معمل وفني مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل، وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب أمن والتي جرى إتاحتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

إجراء اختبارات المقابلات الشخصية بمحطة مياه نيدة السطحية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان صادر عنها أنها ستجري اختبارات المقابلات الشخصية طبقا لإعلان مسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2022 بمركز تدريب التابع لها بمحطة مياه نيدة السطحية بداية من الثامنة صباحا وحتى انتهاء أعمال اللجان.

تعليمات الشركة للمتقدمين لشغل الوظائف

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في البيان المتقدمين طبقا لإعلان مسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2022 لوظائف فني تشغيل وفني معمل وفني مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفي وسائق وسائق معدات ومراقب أمن:

كما شددت الشركة الالتزام بالتعليمات الآتية:

- عدم دخول أي متقدم للمقابلة الشخصية دون بطاقة الرقم القومي.

- الحضور لمقر المقابلات وفقا للميعاد المحدد لكل متقدم، وفقا لليوم والتاريخ والساعة.

- غير مسموح بالتدخين أو التحدث أو إثارة الضوضاء أثناء المقابلات.

- التأكيد على إغلاق التليفون المحمول داخل قاعات المقابلة.

وظائف المياه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بوظائف المياه 2023

أعلنت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلن عنها، منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.