تعيينات «مياه القاهرة» 2024.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن قطاع الموارد البشرية والتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجته للتعاقد، للعمل بوظيفة محام من خريجي ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون، من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، بتقدير عام جيد على الأقل، ومقيدًا في نقابة المحامين، وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2023.

شروط وظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب القاهرة في بيان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة محام، كالتالي/

- لا يزيد عن 30 سنة من تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم مقيمًا بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور فقط

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز)

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يكون المتقدم مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل الوظيفة، بتقديم الطلبات على موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg، اعتبارًا من السبت 16 ديسمبر الجاري وحتى31 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، مع إرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي- الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية- صورة شخصية»، إرفاق صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.