مراجعة المعدات وتطهير بالوعات الصرف في مدينة بدر استعدادا لموسم الأمطار

أعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الانتهاء من مراجعة جميع المعدات والأدوات الخاصة بالجهاز وشركات التشغيل والصيانة، المتعلقة بفصل الشتاء والتقلبات الجوية والتعامل مع الأمطار.

كما أعلن الانتهاء من تطهير جميع بلاعات الصرف الصحي وصرف الأمطار لمواجهة التقلبات الجوية، وكذلك مراجعة مطابق الصرف الصحي والأمطار بالميادين العامة، والشوارع الرئيسية وسيتم مراجعة البلاعات الداخلية في أقرب وقت بمشاركة الشركات العاملة في المدينة.

وشدد رضوان على ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لهطول الأمطار أو السيول أو أي تقلبات جوية مع مراجعة خطة الصيانة بجميع أحياء المدينة تحت إشراف المهندس سيد سلامة نائب رئيس جهاز المدينة للمرافق والتنمية وقيادات المدينة، حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة خلال فصل الشتاء، ولضمان أمن وسلامة المواطنين من رواد المدينة.

رضوان: مراجعة غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على ضرورة مراجعة غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف والتأكد من جاهزية الروافع، مع توفير مولدات الكهرباء تحسبا لأي طوارئ خلال فصل الشتاء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

رئيس جهاز بدر: خطة الطوارئ تشمل المرور على جميع محطات الصرف الصحي

كان المهندس رضوان رئيس جهاز مدينة بدر، كشف عن استمرار خطة الطوارئ والتي تشمل المرور على جميع محطات الصرف الصحي، ومحطات المياه بشكل دوري، وتشغيل مولدات الكهرباء بشكلٍ دوري للتأكد من استعداداها للعمل في حالة انقطاع تيار الكهرباء في المحطات حلال أوقات الطوارئ.

وكان رئيس جهاز مدينة بدر، شدد على ضرورة تلقي شكاوى المواطنين والاستماع لمقترحاتهم للتيسير على المواطنين.