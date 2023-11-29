وكيل «صحة السويس» توجه برفع درجة استعداد المستشفيات بسبب التقلبات الجوية

وجهت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة في السويس، برفع درجة الاستعداد في مستشفى السويس العام لاستقبال المرضى خاصة في ظل تعرض المحافظات لبعض التقلبات الجوية والتي يزيد معها معدل الإصابات الفيروسية وغيرها من أمراض الشتاء، مؤكدة ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية ووجود مخزون يكفى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الانتهاء من تجهيز حجرة جديدة لمرضى الفشل الكلوي

وطلبت وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس من الإدارة الهندسية خلال جولتها التفقدية بالمستشفى؛ الانتهاء من تأسيس حجرة جديدة لمرضى الفشل الكلوي للانتقال إليها في أسرع وقت، والتي تعتبر إضافة لتخفيف الضغط على ذلك القسم وراحة المرضى.

الصيانة الدائمة لماكينات الغسيل الكلوي والحضانات

وأكدت الدكتورة أمل رشدي على مدير إدارة الأجهزة الطبية الصيانة الدائمة لماكينات الغسيل الكلوى للعمل بأقصى طاقتها وبكفاءه عالية والصيانة المستمرة للحضانات والتي زاد عددها بشكل ملحوظ لتتواكب مع زيادة عدد الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى حضانات.

وشددت وكيل وزارة الصحة في السويس على شركة النظافة الاهتمام بنظافة الأقسام الداخلية لمستشفى السويس العام على مدار الساعة وأيضاً انتظام العمل من خلال تسليم الشيفتات في المواعيد المحددة ومحاسبة المقصرين والتشديد على التواجد والالتزام بالنوبتجيات.