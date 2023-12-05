كل ما تريد معرفته عن مبادرة حصن طفلك بالقرآن.. الموعد والتفاصيل

تولي وزارة الأوقاف المصرية اهتماما كبيرا بالنشئ وتطوير مستقبله، وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، ويوضح التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

- تنطلق المبادرة خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير المقبل.

- تستمر المبادرة لمدة أسبوعين.

- ستكون أيام العمل بها من السبت وحتى الخميس.

- تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه.

- تهتم الوزارة من خلال المبادرة بتربية الأطفال تربية سليمة وبناء وعيهم على فطرة الإسلام النقية، لذا أطلقت مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم.

- تنطلق المبادرة في 5 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، جار الإعلان عن أماكنها من قِبل الوزارة.

- يتولى إمام المسجد مراجعة الجزء 30 من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من شرح كتاب «البيان على المنتخب» من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

شرح السور ومعاني المفردات

- توفير الكتاب الذي يتضمن شرح السور ومعاني المفردات بمكتبات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، وينشر إلكترونيا على موقع وزارة الأوقاف.

- استمرار البرنامج التثقيفي برعاية وزارة الأوقاف لتعليم الأطفال بشكل دوري كل يوم خميس، والذي يُنظم في أكثر من عشرة آلاف مسجد.