فتح موقع الاستعلام عن وحدات سكن لكل المصريين 3.. اعرف الرابط والشروط

أتاحت وزارة الاسكان الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن سكن لكل المصريين 3، ضمن التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول سكن لكل المصريين بنظام التمويل العقاري، والذي يستفيد منه المواطنون الذي قدموا أوراقهم في الطرح الأول للإعلان، ممن ينطبق عليهم الشروط.

خدمة الاستعلام عن سكن لكل المصريين 3

وقالت وزارة الاسكان، إن التقديم مستمر لمدة شهر وتحديدا حتى 4 يناير المقبل، وأن الاستعلام عن سكن لكل المصريين 3 يتم من خلال إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من هنا.

تفاصيل طرح وحدات سكن لكل المصريين

ويتضمن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، الواحدات التالية:

- وحدات 90 مترا 3 غرف وصالة، تنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي.

- وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاما.

- مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.

- استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي.

يجرى استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، وسداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه فقط لا غير.