عضو «حملة السيسي»: أهالي سيناء شعروا بالأمان في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور كريم سلام، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن شمال سيناء، شهدت بشكل ملحوظ التنمية الحقيقية بعد القضاء على الإرهاب، بعد أن كانت هناك مساحات شاسعة مهدورة ومتروكة لقوى الظلام، لكن الرئيس السيسي اقتحم هذه المساحات، بالتنمية بعد القضاء على الإرهاب.

أضاف «سلام»، أن التنمية بدأت منذ البنية التحتية والمرافق والمصانع بنسبة 100%، وجرى القضاء على الارهاب بفضل القوات المسلحة، والآن أصبح أهالي سيناء شاعرين بالأمان، لذلك جميعهم سينزلوا في طوابير للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك لتوجيه الشكر له على مجهوده خلال الفترة الماضية، وكل أهل سيناء يجددون الثقة به.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

يحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أعضاء حملته الانتخابية بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويعتبر مؤتمر اليوم هو المؤتمر الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن؛ لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.