صحة القليوبية تنظم المؤتمر الأول لطب الأطفال بحضور نخبة من المتخصصين

نظمت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، المؤتمر الأول لطب الأطفال، برعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأطفال بجامعة بنها وجامعة الأزهر، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على عقد المؤتمرات العلمية في كافة التخصصات.

وفي بداية المؤتمر ألقى وكيل الوزارة، كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وضيوف المنصة وهم الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور حمدي الجزار نقيب أطباء القليوبية، والدكتور عاطف دنيا أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر، والدكتورة غادة سعد أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها.

تحقيق أكبر قدر من الاستفادة

وأوضح وكيل الوزارة، أنه حرص على تنظيم هذا المؤتمر منذ تكليفه كوكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية، مشيرا إلى انتمائه الشديد لتخصص طب الأطفال وسعيه بكامل خبرته وطاقته لاستمرارية وتطوير الحدث والنهوض بمثل هذا النوع من المؤتمرات في القليوبية، والعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطاقم الطبي.

الاهتمام البالغ بصحة الطفل

وكشف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن اهتمام مديرية الصحة بطب الأطفال بشكل خاص، وهذا الاهتمام ما هو إلا امتدادا لاهتمام القيادة السياسية بصحة الطفل، والتي تبدأ بزواج والديه عبر مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للأمراض الوراثية، تليها مبادرة الرئيس صحة الأم والجنين، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المعدية والتي تنتقل من الأم للجنين.

ولم يقتصر دور الدولة على هذا فحسب بل هناك العديد من البرامج الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، بداية من المتابعة الدورية للحامل وخدمات الأمومة الأمنة وتوفير المغذيات الدقيقة للأم والطفل، بالإضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والعرفان والتقدير للدكتورة عزة أبو الفضل، على مجهودها في هذا البرنامج، كما تقدم بخالص الشكر والعرفان للدكتور رضا سند أستاذ طب الأطفال لدعمه اللامحدود لإنجاح هذا المؤتمر.