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تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
10:12 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
تحصين المواشي في الحملة القومية الثالثة بالدقهلية

تحصين المواشي في الحملة القومية الثالثة بالدقهلية

تابعت مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية، ومدى توفير الدعم للمربين بواسطة لجان شكلتها المديرية لتنمية الثروة الحيوانية.

تحصين 106 آلاف رأس ماشية بالدقهلية 

وقال الدكتور السيد حسانين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطرية بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التوجيه بمتابعة لجان التحصين للحملة القومية الثالثة في قرى ومراكز محافظة الدقهلية، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأسفرت الحملة عن تحصين 106 آلاف و392 رأس ماشية، ويأتي ذلك للنهوض وتنمية الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستماع لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لتشجيع صغار المربين على زيادة الانتاج.

حملات توعوية وإرشادية عن أهمية التحصين

وتابع «حسانين» أنّ كل إدارة بيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري التي يبلغ عددها 21 إدارة، تستهدف القرى والعزب والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، من خلال حملات توعوية وإرشادية، لنشر ثقافة أهمية التحصين والعائد الإيجابي الذي يعود على المربي بالفائدة في حال اهتمامه بالمواشي بشكل صحيح وسليم، وتقديمها للجان التحصين بصفة دورية للحفاظ عليها من الأمراض.

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