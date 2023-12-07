افتتاح وحدة قسطرة القلب في مستشفى بنها الجامعي

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بسعة 13 سريرًا بمستشفى بنها الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية حول استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص بوحدة القسطرة والشرايين التاجية، وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.

طفرة كبيرة بمنظومة الصحة

وأكد «الهجان» أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها إذ كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصحة المواطنين، من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.

وأشاد الهجان، خلال الجولة، بأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدًا الدور العظيم الذي تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتي القطاعات وخاصة الطبية.

ملف القطاع الصحي

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أن الدولة المصرية قد أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا، مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الــ 500 مليون جنيه وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل وتطوير مبني الاستقبال والطواريء، وتشغيل 17 كبسولات جراحية للعمليات الموحدة والتى تتم طبقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، وتوريد وتركيب جهاز الإطفاء والإنذار المبكر، بالإضافة الى تركيب منظومة الكاميرات الجديدة، كما أنه جاري تطوير مبني الباطنة والجراحة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى.

وأشار الدخاخني إلي أنه جارى إنشاء المرحلة الأولي من المستشفي الجامعي الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سرير و15 غرفة عمليات و50 سرير بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى الجامعى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.

وأشار إلى أن تطوير وحدة الأجهزة القلب والشرايين التاجية شملت 2 غرفة عمليات و5 أسرة للافاقه و13 سريرًا، كما أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص، مشيرا إلى أنه تردد علي وحدة القسطرة بالمستشفى الجامعي عدد 1254 مريضًا ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية وذلك عام 2022، وعدد 1304 مرضى من يناير إلى نوفمبر 2023 مابين قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأضاف الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على متابعة أعمال التطوير التي تجري داخل المستشفى الجامعى بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.