جمال رائف: فترة الصمت الانتخابي مهمة.. وأي كلمة على بطاقة التصويت تبطلها

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الصمت الانتخابي موجه لحملات المرشحين بأن يكون هناك صمت فيما يتعلق بأي إجراءات دعاية انتخابية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والحشد الجماهيري.

وأضاف رائف، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هذه المرحلة تكون استراحة للناخب من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع تكوين رأيه النهائي قبل الذهاب للصندوق، ومن ثم، فإن المشرع حينما وضع هذه الساعات الصامتة فيما يتعلق بالدعاية، فإنه يستهدف ذهاب الناخب إلى صناديق الاقتراع بعدما وضع رؤية كاملة وأخذ هدنة من الدعاية الانتخابية».

فائدة فترة الصمت الانتخابي للناخب

وتابع الكاتب الصحفي، بأنّ الصمت الانتخابي فترة مهمة للناخب حتى يفكر في المرشح الذي يفضله والمشاركة بشكل عام، لأن الهدف الحقيقي هو الانتماء للوطن والانحياز له الذي يفوق الانحياز لأي مرشح، فهذا الأمر يجب أن يكون القيمة الأعلى والمحرك الأول للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأعتقد أن فكرة الصمت الدعائي تتيح هذا المعنى.

دور مهم للإعلام

وأوضح أن الإعلام يجب عليه تحفيز الناخب على الذهاب لصناديق الاقتراع، وهو ما يجب فعله في فترة الصمت الانتخابي، كما يجب على وسائل الإعلام أن تعلم الناخبَ بمجريات العملية الانتخابية مثل الحصول على رقم اللجنة والحبر الفسفوري وكيفية التصويت والأخطاء التي قد يقع فيها أي ناخب أثناء عملية التصويت، مشددًا على أن كلمة أو علامة تكتب في ورقة التصويت تبطل الصوت.