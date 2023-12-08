عاجل.. سماء محافظات مصر تبدأ «التلبد» اليوم.. والأرصاد تحذر

تحرص هيئة الأرصاد الجوية، على إطلاع المواطنين على كل تحديثات الأحوال الجوية، بشكل دوري ومستمر، خاصة مع فترات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وتضرب فيها أمطار ورياح محافظات عديدة، بسبب المنخفضات الجوية، وغيرها من الظواهر التي تؤثر على البلاد.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

آخر التحذيرات، أطلقتها الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بشأن حدوث غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد، لكنه أيضا أشارت إلى أنه قد يكون غير مؤثر، موضحة أنه مع دخول المساء، تبدأ السحب في التشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، في حين يكون الطقس لطيف نهارا، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمي في القاهرة 21 درجة، والصغرى 15 درجة.

ما هو الغطاء السحابي؟

الغطاء السحابي هو مصطلح في علم الأرصاد الجوية يشير إلى مدى تلبد السماء بالغيوم، ومن شأنه أن يؤثر على مستويات الإشعاع فوق البنفسجية، التي لا يمكن رؤيتها ولا الشعور بها، إذ يبلغ الإشعاع فوق البنفسجي أعلى مستوياته عندما تكون السماء خالية من الغيوم، لكن يمكن أن تكون تلك المستويات عالية، حتى في وجود الغطاء السحابي، بحسب المنظمة العاالمية للأرصاد الجوية.

وكانت غرف العمليات في مختلف المحافظات، قد أعلنت منذ ساعات، اسنعداداها بشأن توقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات، اليوم الجمعة، مع وجود شبورة مائية على بعض المناطق في مختلف المحافظات.