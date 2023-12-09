رئيس «فحص التقاوى»: 236 مشتل فاكهة معتمدا.. وخطة لترخيص كل المشاتل خلال عام

أكد الدكتور أحمد محمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، أن إنتاج الشتلات المعتمَدة عبر المشاتل المرخّصة، يعتبر إحدى أهم طرق الحصول على نباتات ذات جودة عالية ومواصفات فنية قياسية خالية من الأمراض، خاصة الفيروسية.. وإلى تفاصيل الحوار:

هناك معلومات عن وجود توجّه لدى وزارة الزراعة لتحويل كل المشاتل لتكون مرخّصة وتنتج شتلات معتمَدة، فهل توجد خطة لتحقيق ذلك؟

- بالفعل تم وضع خطة لتحويل كل مشاتل الجمهورية لمشاتل مرخّصة، وذلك من خلال تشكيل لجان من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالمحافظات، لحصر هذه المشاتل وعمل لقاءات مع أصحابها، لتوضيح أهمية الترخيص وإنتاج شتلة معتمَدة، ومن المتوقع إنجاز هذه الخطة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهراً.

وما أسباب هذا التوجّه لدى الوزارة للتوسّع فى المشاتل المرخّصة؟

- يعتبر إنتاج الشتلات المعتمَدة إحدى أهم الطرق المفيدة للحصول على نباتات ذات صفات جودة عالية، خاصة أنها تكون مطابقة تماماً للمصدر الذى تم الإنتاج منه، وعلى ذلك كان لا بد من وضع نُظم وقواعد لتنظيم حركة تداول هذه الشتلات، خاصة أن عملية إنتاج الشتلات لها دور مهم جداً فى توفير الوقت والجهد، كما أنها تضمن الحصول على أشجار ذات مواصفات جودة عالية، وكذلك خالية من الأمراض والمسبّبات الفيروسية.

وما الشروط والمستندات المطلوبة لمنح ترخيص مشتل شتلات فاكهة معتمَدة؟

- طبقاً للقرار الوزارى 830 لسنة 2011، فإنه يجب توافر البنية الأساسية، التى تتناسب مع إنتاج شتلات الفاكهة المعتمَدة، وهى: ألا تقل مساحة الصوب المخصّصة لإنتاج الشتلات عن 2000م2، ووجود صوبة واحدة على الأقل لإنتاج عيون الطعم، على أن تتناسب مساحتها مع عدد عيون الطعم التى يحتاجها المشتل، وصوبة لإنتاج الأصول تتناسب مساحتها مع عدد النباتات المطعومة التى ينتجها المشتل، وأن تراعى المواصفات الفنية الخاصة بالاعتماد عند إنشاء الصوب.

وتتضمن الشروط كذلك توافر جهاز فنى يتناسب مع مهمة إنتاج شتلات الفاكهة المعتمَدة، وأن يكون المدير المسئول مهندساً زراعياً نقابياً، وسداد مصاريف التراخيص وقدرها 1430 جنيهاً سنوياً، طبقاً للقرار 1161 لسنة 2017، وصورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وصورة الرقم القومى لصاحب الترخيص.

كم عدد المشاتل المرخّصة حتى الآن؟

- هناك 236 مشتلاً مرخّصاً لإنتاج شتلات الفاكهة المعتمَدة.

الفوائد

تشمل فوائد التوسع فى ترخيص المشاتل فتح أسواق خارجية بالدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الأوروبية، وبالتالى زيادة صادرات مصر من شتلات الفاكهة المعتمَدة، وذلك لأن إنتاج شتلة معتمَدة يعنى أنها لصنف مسجّل صفاته معروفة تماماً، والشتلة ذات مواصفات فنية قياسية.