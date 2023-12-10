سيدات منطقة المنيل بالقاهرة يتوافدن على لجان الانتخابات: واجب وطني

حرصت سيدات منطقة المنيل بالقاهرة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهن في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني.

الانتخابات الرئاسية 2024

اصطففن السيدات في صورة وطنية أمام اللجان فى مشهد إيجابي متخذين الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، يتطلب مشاركة الجميع، وهو ما حرصن عليه.

سيدات مصر تشارك في الانتخابات

وأكدت سماح رجب، من منطقة روضة المنيل، أنها دائماما تشارك في الانتخابات حرصًا منها على مستقبل البلد.

وتوافد الناخبون على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات احترازية مشددة، من الالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة أمام اللجان.