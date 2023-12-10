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انتخابات المصريين بالداخل

الأطفال يحملون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية في فيصل والهرم

كتب:

ماهر هنداوي ومحمد أبو عمرة
10:24 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الأطفال يحملون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية في فيصل والهرم

الأطفال يحملون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية في فيصل والهرم

شهدت لجان منطقة فيصل والهرم بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الساعة الأولى لفتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال على اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم وفيصل

واستقبلت اللجان الإنتخابية في مدارس الشهيد أحمد عبد العزيز، وأحمد لطفي السيد الثانوية، وأم الأبطال الثانوية بنات، والسادات الابتدائية المشتركة، ومدرسة الزراعة والتجارة، ومدرسة عثمان ابن عفان، ومدرسة أم المؤمنين، الشباب وكبار السن، وحرص عدد كبير من المرشحين على اصطحاب أطفالهم حاملين الأعلام المصرية.

وشهد شارع الهرم أجواء احتفالية، إذ رفع عدد من المواطنين أمام المدارس أعلام مصر.

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