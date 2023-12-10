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انتخابات المصريين بالداخل

بسبب كثافة الإقبال.. لجنة في الزاوية توفر للناخبين كراسي للجلوس

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
04:01 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
كراسي في لجان الانتخابات

كراسي في لجان الانتخابات

وسط الأعداد الكبيرة المتوافدة على لجان الانتخابات الرئاسية في أول أيامها، حرص رجال الشرطة والمنظمين على توفير سبل الراحة للناخبين، وذلك من خلال وضع العديد من الكراسي المختلفة، نظرًا لأن الأعداد كبيرة، وبالتالي يحتاج كل مواطن على أن يستريح قبل أن يدلي بصوته في الانتخابات، ويأتي دوره بالدخول إلى اللجنة الانتخابية.

تنظيم للناخبين في حي الزاوية الحمراء 

وكان عدد كبير من الناخبين من كبار السن وذوي الهمم، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والتصويت من أجل اختيار مرشح رئاسي جديد، إيمانا منهم بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

أول أيام الانتخابات الرئاسية في الزاوية الحمراء 

ويعتبر اليوم هو الأول لبداية العملية الانتخابية، الذي شهد حشود المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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بقلم إسراء طارق أبو سعدة