«الحاجة هنية» تصطحب حفيدتيها التوأم في انتخابات الرئاسة: جايين عشان مصر

استوعبت «الحاجة هنية» أن الانتخابات الرئاسية ترسم مستقبل مصر، ولهذا اصطحبت معها حفيدتيها التوأم كنان وغزل، أثناء ذهابها إلى لجنة الانتخابات، رفقة جارتها منى.

حبهما لبلدهما قادهما إلى النزول إلى الانتخابات رغم كبر سنهما، إلا أنهما أصرتا على المشاركة الإيجابية في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، أملا في مستقبل باهر مليء بالانتصارات والنجاحات لأبنائهما وأحفادهما في المستقبل.

الحاجة هنية وجارتها تدليان بصوتهما حبا في الوطن

«جايين عشان مصر»، هكذا عبَّرت كل من الحاجة هنية سليمان ومنى السيد سلامة، اللتين أدلتا بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بأولى أيام الإنتخابات الرئاسية، إذ أن عشقهما لتراب الوطن، طغى على كبر سنهما وعدم قدرتهما على السير لمسافات طويلة، إلا أنهما وقفتا منذ الثامنة صباحا، تنتظران لحظة التصويت في العرس الانتخابي، وعلى ألحان الموسيقى الوطنية بدت ملامحمها يكسوها السعادة والفرحة: «إحنا نازلين وجايين من الصبح عشان حبنا لبلدنا وشايفين إن رغم إننا كبار في السن إلا إن صوتنا مهم ومؤثر».

وأضافت الحاجة «هنية» في حديثها لـ«الوطن»، أن كل ما تتمناه هو أن يحمي الله مصر من أي مكروه، وأن يصلح حالها للأفضل، وذكرت أنها دائما تدلي بصوتها سواء في الانتخابات الرئاسية أو غيرها وفقا لما قالته: «طول عمري وأنا لسه شباب بنزل أشارك في الانتخابات والدستور، عشان مفيش أغلى عندي من بلدي».

ظهور كبار السن في الانتحابات الرئاسية بكثافة

في ملحمة انتخابية، أظهر الشعب المصري حبه الكبير لوطنه الكبير مصر، إذ ظهر كبار السن بكثافة كبيرة في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، ليدلوا بأصواتهم بشكل إيجابي حرصا على رفعة الوطن وشأنه.