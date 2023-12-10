مسن عمره 103 أعوام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمحلة

شهدت لجنة انتخابية في مدرسة ألابشيط، بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إدلاء معمر يبلغ 103 أعوام، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمساعدة أهل القرية والمتطوعين المتواجدين أمام اللجنة الانتخابية.

توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية

وشهدت اللجان الانتخابية في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إقبالًا في الفترة المسائية، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية على اللجان.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتابع من كثب من خلال الجولات الميدانية والمتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة كافة الأجواء الانتخابية، بداية من فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

توافر الإمكانيات باللجان

وأشار المحافظ، إلى توافر إمكانيات غير مسبوقة داخل المركز، كونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، وهو الذي يساهم في الوقوف اللحظي على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، فضلاً عن تذليل أي معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول، من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقي المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.