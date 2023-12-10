«غندور» عمره 93 عاما ويشارك في الانتخابات: «الممتنع كاتم شهادة»

رفض «غندور أحمد غندور»، صاحب الـ93 عاماً، التأخر عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، والمساهمة فى رسم مستقبل مصر. «غندور» من سكان منطقة فيصل، عاصر العهد الملكى من الملك فؤاد الأول، ثم شهد ثورة 23 يوليو، ومن بعدها كان شاهد عيان على 5 رؤساء جمهورية، بداية من الرئيس عبدالناصر، مروراً بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحسنى مبارك وعدلى منصور حتى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014.

«الغندور» أصر على تجاهل فترة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، مؤكداً ضرورة حذفها من سجلات الرئاسة المصرية، وقال لـ«الوطن»: «هذه الانتخابات أكبر دليل على ديمقراطية ترسم مستقبل الحكم فى تاريخ الشعب المصرى، وكان من الضرورى أن أهزم المرض وأى عراقيل تمنعنى من المشاركة»، لافتاً إلى أنه من مواليد 5 مايو 1930، وعلى مدار الـ93 عاماً لم يفوّت أى مشاركة فى كل الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، مضيفاً: «المصرى الذى لن يشارك فى هذه الانتخابات كاتم شهادة وآثم قلبه».

وطالب الرجل التسعينى كل المصريين بأن ينهضوا من بيوتهم ويتوجهوا لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لأى مرشح يرونه هو القائد المناسب للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه جاء ليرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تحمّل الكثير، قائلا: «هذا الرجل حمل كفنه على يديه لينقذ مصر من الاختطاف، ولا بد من الوقوف خلفه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة».

وتابع «غندور»: «مصر بلدنا مذكورة خمس مرات فى القرآن وجيشها هو أفضل وأقوى جيوش العالم، ومدحه رسول الله وقال فى حقه إنهم خير جنود الأرض، ووقوف الشعب المصرى خلف رئيسه وجيشه طاعة لله ولرسوله».