القاهرة والجيزة.. إقبال كثيف والشباب يتصدرون المشهد

تصدّر الشباب المشهد أمام لجان محافظتى القاهرة والجيزة، التى شهدت إقبالاً كبيراً فى أول أيام التصويت فى مظهور حضارى يليق بمصر.

فى القاهرة توافد العشرات من شباب وفتيات الاتحاد العام للكشافة على لجان شبرا مصر للتنظيم وتيسير أى صعوبات تواجه الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوزعوا على اللجان قبل فتح باب التصويت، للقيام بدورهم التطوعى فى تنظيم الصفوف وتوعية الناخبين بخطوات ومحظورات التصويت، وتوفير الكراسى لكبار السن وذوى الهمم أمام اللجان.

وفى مدينة 15 مايو بالقاهرة، قام الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حى 15 مايو، بجولة تفقدية للمقار الانتخابية للوقوف على مدى الجاهزية ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والإشغالات، وتوفير الدعم لخدمة العملية الانتخابية. وتوافد عدد كبير من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى مدرسة جوهر الصقلى بحى الدرب الأحمر، وشهدت اللجان إقبالاً كبيراً من السيدات والرجال والشباب.

مشاركة واسعة في «الدرب الأحمر وقصر الدوبارة وأكتوبر والعاصمة الإدارية»

وشهد اليوم الأول للانتخابات إقبالاً كثيفاً من النساء فى مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى، وأدلت العديد من النساء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمنى.

«سلمى»: التنظيم رائع

وقالت سلمى أحمد، البالغة 23 عاماً، إنَّ الانتخابات الرئاسية هى المشاركة الأولى لها، مشيرة إلى أنَّها وُجدت أمام المقر الانتخابى منذ الساعة 8 صباحاً، مشيدة بالتنظيم الرائع من جانب رجال الأمن ومساعدتهم للناخبين.

وأضافت أنها تتوقع استمرار الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام المقررة للانتخابات، ونصحت جميع المواطنين بالنزول والمشاركة.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد أبوالعينين بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

«مها»: المرأة لها دور كبير والنهارده بنقوم بواجبنا علشان بلدنا

وقال المهندس محمد عبدالهادى، رئيس حى المرج، إنه تفقد جميع المقار الانتخابية بدائرة الحى، وعددها 19 مقراً، لمتابعة أعمال الإنارة والنظافة، ومراجعة الطرق المؤدية لها ورفع كافة الإشغالات من أمامها.

لجنة طوارئ بكل مقر انتخابى.. وتحرك فورى لإصلاح أى عطل

وأضاف «عبدالهادى»، لـ«الوطن»، أن حى المرج شكّل لجان طوارئ توجد بكافة المقار الانتخابية للإبلاغ عن أى طارئ، حيث تتلقى غرفة عمليات الحى البلاغات، وتتحرك على الفور لإصلاح أى عطل، والغرفة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنه بالإضافة لوجود لجنة طوارئ بكل مقر انتخابى هناك لجنة تمر على كافة المقار للتدخل السريع فى حال وجود أى عطل فى المرافق، وكافة العاملين بالحى والإدارات التابعة له فى حالة استنفار طوال أيام الانتخابات.

وشهدت معظم لجان شبرا مصر توافد عدد كبير من الشباب من الجنسين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديد أمنى لمتابعة العملية الانتخابية والعمل على تيسير التصويت بشكل متوازن أمام الناخبين.

وقال عدد من الشباب المشاركين فى عملية التصويت إنّهم أصروا على النزول والمشاركة من واقع حقهم الدستورى والحفاظ على البلاد واختيار من يمثلهم. وشهدت اللجان الانتخابية بحى المرج زيادة فى أعداد الناخبين بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وارتفعت أعداد الناخبين أمام مقار اللجان بشكل ملحوظ، وشهد محيط نادى المرج الرياضى الذى يضم 4 لجان زيادة كبيرة فى أعداد الناخبين.

وشهدت لجان مدرسة المرج الثانوية بنات ومدرسة أم المؤمنين إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال آخر ساعتين، وتُعتبر مدرسة المرج الثانوية بنات أعلى المقار الانتخابية فى المرج تصويتاً خلال الانتخابات السابقة.

«مصطفى»: نازلين علشان نختار اللى هيحكمنا

وقال مصطفى ياسر، أحد الشباب المشاركين، إنه جاء للجنة الانتخابية تلبية للواجب الوطنى، مضيفاً: «إحنا نازلين علشان نختار اللى هيحكمنا ونقول رأينا، ولازم كل واحد ينزل ويشارك ويكون إيجابى». وأكدت مها خالد، إحدى المشاركات فى الانتخابات: «إحنا شُفنا خلال السنوات الماضية إن المرأة ليها دور والنهارده بنكمل دورنا وبنقوم بواجبنا علشان بلدنا».

وفى الجيزة توافد عدد كبير من المغتربين على مدرسة هضبة الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام، التى شهدت إقبالاً كبيراً على الإدلاء بالأصوات.

وتوافدت أعداد كبيرة من كبار السن، بمنطقة «ح» فى حدائق الأهرام، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحرص المواطنون على الوجود فى معهد فتيات مصر الجديدة النموذجى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، ووُجد عدد كبير من كبار السن والشباب فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وفتحت لجان التصويت بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها أمام الناخبين، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، وتستمر عملية التصويت حتى الثلاثاء المقبل، وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرص عدد كبير من المواطنين من سكان مناطق مدينة 6 أكتوبر والحى المتميز على الوجود أمام لجان الانتخابات قبل فتح باب التصويت لاختيار من يمثلهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. وشهد محيط مجمع مدارس جيل 2000 فى الحى الثانى بأكتوبر وجوداً كبيراً من قبَل المواطنين قبل فتح باب اللجان، كما شارك طلاب جامعات مدينة 6 أكتوبر فى انتخابات الرئاسة، للإدلاء بأصواتهم عبر لجان المغتربين الموجودة فى مدارس الرؤية فى الحى الرابع، ومدينة الإنتاج الإعلامى.