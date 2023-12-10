بحري: حشود من مختلف الأعمار أمام اللجان بـ«الأغاني والأعلام»

«تكتلات نسائية وأخرى للشباب والرجال»، هكذا ظهر المشهد الانتخابى أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024 فى محافظات الوجه البحرى، ومنها الإسكندرية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والبحيرة، بالإضافة لمرسى مطروح، حيث تجمّع سكان كل منطقة متوجهين للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وسط حرص السيدات وكبار السن وذوى الهمم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وظهرت المسيرات إلى اللجان «رجال ونساء» وسط الزغاريد والأغانى الوطنية، ورفع أعلام مصر.

الإسكندرانية يتحدون البرد

وفى الإسكندرية، توافد المواطنون، بدءاً من الأطفال الذين رفعوا علم مصر وكبار السن الذين يتكئون على عكاز، جميعهم أتوا بهدف واحد هو تحديد حاضر مصر ومستقبلها.

وفى مشهد رائع رصدت «الوطن» أقباط الإسكندرية بالتحديد فى نطاق المنتزه، خصيصاً فى كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف بمنطقة سيدى بشر، يخرجون من الكنيسة، بعد سهرة كيهك، إلى لجان الانتخابات.

«سكينة»: «عاصرت الملك فاروق وأحرص على الإدلاء بصوتى ولن أتخلف عن المشاركة حتى لو بقى عندى 100 سنة»

وفى كفر الشيخ وُجد أعضاء البرلمان وكيان «شباب يُدير شباب» وأندية التطوع وقاموا بمساعدة كبار السن وذوى الهمم للإدلاء بصوتهم فى اللجان، وكذلك رُصد إقبال الشباب على المقار الانتخابية، وقالت الحاجة سكينة العطافى، 90 عاماً، إنها تشارك فى الانتخابات الرئاسية من أجل مصر واختيار مستقبل أبنائها: «أنا عاصرت الملك فاروق والرئيس محمد نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك والسيسى، وطول الفترة دى كنت بنزل وبشارك فى الانتخابات، وبإذن الله هفضل أشارك طول ما أنا عايشة وحتى لو بقى عندى 100 سنة، وده علشان خاطر مصر».

وقالت ضحى إبراهيم، من الدقهلية، إنها توجهت للجنتها برفقة العديد من السيدات من أجل التصويت فى الانتخابات الرئاسية: «شاركوا لأن ده حقكم، ساندوا فى رسم مستقبل الوطن ومستقبل أولادكم، ده واجب عليكم».

وظهر الشباب أمام اللجان بكثافة، وقال محمد غالى: «حضرت اليوم لأن هذا هو حق بلدى علىّ، وبمجرد أن أدلى بصوتى سأدعو كل زملائى فى كلية التجارة جامعة المنصورة للتصويت، لأن هذا الصوت سيحدد مصير مصر لمدة 6 سنوات مقبلة».

وانتشرت الشرطة النسائية فى محيط عدد من لجان محافظة الدقهلية من أجل التعامل مع السيدات وتيسير عملية التصويت وتقديم كافة أوجه المساعدة للسيدات، وكذلك عملية التفتيش قبل الدخول إلى اللجان، وفى لجان مدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، ظهر عدد من المشاهد الإنسانية كانت بطلتها الشرطة النسائية، عندما شاهدن سيدة مريضة لا تستطيع الانتظار فى الصفوف، فتوجهن إليها لمساعدتها فى الدخول إلى لجنتها، كما داعبن الأطفال الذين حضروا إلى اللجان مع أمهاتهم.

وتوافد المئات من أهالى محافظة كفر الشيخ على اللجان الانتخابية، وسط مظاهر من البهجة والفرح للمواطنين بالعرس الانتخابى، وحرص أغلب الأهالى على الحضور بصُحبة أبنائهم، حاملين الأعلام، للإدلاء بأصواتهم مبكراً مع أول أيام التصويت، فيما شهدت أغلب اللجان طوابير للناخبين انتظاراً للتصويت، وشهد المشهد الانتخابى فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، والبالغ عددها 693 لجنة فرعية، تصدُّر السيدات والفتيات للمشهد وهن يرفعن الأعلام المصرية أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهن.

«بلدنا غالية علينا» بتلك الكلمات عبّرت نوال عبدالفتاح، ربة منزل، عن فرحتها بوجودها أمام لجنة بشبيش بالمحلة الكبرى للإدلاء بصوتها، وسط الزغاريد وهتافات «تحيا مصر»، واصطحبت السيدات أطفالهن أمام لجنة أم المؤمنين بمدينة طنطا، وأطلقن الزغاريد وهتافات تحث على المشاركة والنزول إلى اللجان، وأكدت نجوى الصاوى أنها قررت اصطحاب طفلتها إلى اللجنة الانتخابية من الصباح الباكر من أجل تأدية واجبها الوطنى تجاه بلدها وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى شعب يتمتع بالوعى السياسى وممارسة حقوقه الدستورية، وأشارت إلى حرصها على اصطحاب طفلتها من أجل غرس حب الوطن فى نفسها، والحرص على ممارسة حقوقها الدستورية.

وتوافد الأهالى على لجان القليوبية وسط ترديد الأغانى الوطنية وإقبال كبير من كبار السن والسيدات، وشهدت قرى مركز طوخ إقبالاً هائلاً وحشوداً من الناخبين يمثلون كافة الأطياف من الشيوخ والشباب والمرأة التى تصدّرت مشهد الانتخابات الرئاسة 2024 بشكل واضح، كما قاد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها، مسيرة حاشدة بالمدينة.

الزى البدوى يزين طوابير مطروح.. وانتشار الشرطة النسائية فى عدد من لجان الدقهلية لتأمين الناخبات

وتوافد أبناء قبائل وعائلات مطروح منذ الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع، واصطف مئات الشباب للتصويت فى مختلف مدن المحافظة، السلوم وسيدى برانى والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام وسيوة، منهم من يرتدى الزى البدوى التراثى الأصيل، وآخرون يرتدون الأزياء التقليدية، فى ظل إقبال من شباب مطروح على اللجان من أجل التصويت، ويستمر توافد شباب مطروح على اللجان على مدار الساعة يدلون بأصواتهم فى أجواء وطنية مبهجة رسمها الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية، والذين حرصوا جميعاً على النزول والذهاب إلى اللجان والمشاركة.