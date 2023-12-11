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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية مشهد ديمقراطي فاق التوقعات

كتب:

مريم جاد
05:48 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ المراقبين في الداخل والخارج لم يتوقعوا الإقبال غير المسبوق للناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، حتى التاسعة مساء، لافتا إلى أنّ مصر تعيش مشهدًا ديمقراطيًا ممتازًا.

المصريون يتكاتفون مع الدولة المصرية 

وأضاف «الشهابي» خلال في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الإقبال الكبير يرجع إلى عدة عوامل، أولها قضية الحرب على غزة، التي أثرت على الساحة المصرية، مردفًا: «تلك القضية جعلت الشعب المصري يلجأ إلى الدولة ويتكاتف معها، ويجعل نفسه ظهيرًا لها».

تابع رئيس حزب الجيل، أنّ الأحزاب المُشاركة بالانتخابات عقدت مؤتمرات حاشدة في مختلف المحافظات، واستطاعت من خلالها تكوين رأي عام، لافتًا إلى دور الإعلام الكبير في الوصول إلى المتابعين والتأكيد على أهمية الانتخابات باعتبارها استحقاقا مهما.

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بقلم مريم جاد