ناخبون في مصر الجديدة: مشاركتنا حق دستوري.. والمرأة على رأس العمل الوطني

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة حازم محمود، حي مصر الجديدة توافد عدد كبير من الناخبين بعد فترة الظهيرة وانتهاء ساعات عمل الموظفين الرسمية، ووقت الراحة الرسمي في اللجان.

وتوافد الناخبون على اللجان بشكل مستمر على مدار اليوم، ولكن بزيادة ملحوظة بعد الثانية ظهرا، وعبَّر الناخبون عن سعادتهم بالمشاركة والتعبير عن آرائهم.

وقال ثروت عامر، أحد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، إنه وصل لمقر اللجنة بعد الانتهاء من ساعات عمله الرسمي، متابعا «جيت أنا وزمايلي في الشركة علشان نقول رأينا وده حقنا ومتمسكين بيه مش هنتخلي عنه وبنختار مستقبلنا بأيدينا».

وأضافت داليا حامد، مشاركة في الانتخابات الرئاسية، أن المرأة المصرية على رأس أي عمل وطني، وأنها تعمل ممرضة في أحد المستشفيات ولكن لم يمنعها ذلك عن المشاركة فقد خصص المستشفى لها ساعة للإدلاء بصوتها الانتخابي.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام، حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.