أحمد الطاهري: مصر انتصرت على التحديات.. وقدراتها السياسية اكتملت

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل لم ينفصل أبدا عن المشهد في الخارج، موجها التحية لكل مواطن مصري في المهجر وكان لديه الوعي الدستوري، فهو شريك في الذي جرى على أرض في البناء وما تواجهه مصر من تحديات، كما أنه قادر على المواجهة ويمتلك المستقبل القادم، وهذا هو حقه.

وأضاف الطاهري، في بث مباشر عبر الصوت والصورة مع قناة إكسترا نيوز، أنّ كل هذا ينعكس على صلابة القدرة السياسية للدولة، وهي أحد أهم أدواتها في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية مثل الوضع المتفجر في قطاع غزة.

مشهد الانتخابات في الداخل لم ينفصل أبدا عما حدث في الخارج

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر انتصرت على التحديات التي واجهتها في السنوات العشرة الماضية بسبب تراكم في قدراتها على المستويات كافة مع اكتمال قدراتها السياسية، وهو أول اكتمال للقدرة السياسية المصرية دون مبالغة منذ عام 2011، حيث كان يتم إعادة بناء النظام السياسي للدولة وهو أمر بالغ الصعوبة.

وأكد أن هناك فارقا كبيرا بين الإدارة السياسية والنظام السياسي، فالإدارات السياسية تتعاقب، وفي أحداث الربيع العربي كانت هناك محاولات لإسقاط النظام السياسي والدستور وتعطيل المؤسسات وغيرها من الإجراءات الخطيرة، إلا أن مصر استعانت عنفوانها.