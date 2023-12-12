نائبة: حضور المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية يدعو للفخر

أكدت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري استطاع أن يسطر ملحمة وطنية كبيرة، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 حضورا وطنيا كبيرا، هو الأكثر على مر التاريخ الانتخابي للدولة المصرية، ومشاركة غير مسبوقة تجاوزت في اليومين الأولين الـ45% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ممن لهم حق التصويت في السباق الرئاسي 2024.

وأضافت رائف في تصريح خاص، أن المصريين أثبتوا للعالم أنهم يملكون من الوعي والثقافة السياسية ما يجعلهم قادرون على ردع أية محاولات للتشكيك في المناخ الديمقراطي بمصر، وحالة حقوق الإنسان والحريات، والحضور الكثيف والازدحام أمام اللجان هو خير دليل على ذلك، قائلة: «الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في المظهر الحضاري المشرف الذي ظهر به أمام مقار الاقتراع من جميع الفئات شبابا وشيوخا ونساءً»، الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني وحقهم الدستوري من أجل مصر وإثبات حبهم وانتمائهم لهذا الوطن.

وثمّنت عضو مجلس النواب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال الشرطة والجيش على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من تضحيات وإجراءات لتيسير العملية الانتخابية للناخبين، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتأمين العملية الانتخابية للمواطنين.

وعن مشهد الناخبين أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، أشارت النائبة نشوى رائف إلى أنه مشهد يدعو إلى الفخر ويكشف مدى حرص المصريين على المشاركة في رسم مستقبل بلادهم واختيار الرئيس المقبل لمصر، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب سياسية واقتصادية، والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي وصلت إليها البلاد.