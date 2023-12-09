استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات الصباحية اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023، في مصر، خلال بداية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2785 جنيه بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم السبت 9-12-2023، في الصاغة بداية التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات، وذلك بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب وفقاً لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 3183 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2918 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2785 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2387 جنيها بدون مصنعية، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1857 جنيها، كما أن السعر قد يختلف من مكان لأخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 ثباتاً في محلات الصاغة مقارنة بأسعار ختام التعاملات، حيث سجل نحو 22280 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2004 دولارات.