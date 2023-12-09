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أسعار الذهب اليوم السبت.. «اعرف عيار 21 بقى بكام»

كتب:

مارينا رؤوف
03:46 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب، استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة والأسواق المصرية في منتصف تعاملات اليوم السبت، ويأتي ذلك بعد موجة من التذبذب في التعاملات الصباحية، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا 2790 جنيها، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2004 دولارات.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في الصاغة بدون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3189 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1860 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و320 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وبالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية فهي تختلف من شركة إلى أخرى، إذ أنّ المشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.