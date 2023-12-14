«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة اليوم

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، الطعون في قرارات اللجان العامة بما فيها لجان الانتخابات بالخارج، وتبت الهيئة خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ويوم 18 الإثنين يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.

الهيئة نظمت قواعد وإجراءات التظلم

ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة، حيث ذكر قرار الهيئة أن المرشحين أو وكلاءهم لهم التظلم أمان اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان أداء أي ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة.

وتصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها، وللمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها وذلك أمام إلهيئة الوطنية للانتخابات.

مواعيد فصل الطعن

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدورهم وذلك بعد سماع أقوال الطعن.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الاثنين 18 ديسمبر اذا لم تكن هناك جولة إعادة وحصل احد المرشحين في الانتخابات علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 % في منتصف اليوم الثاني للتصويت مشيراً الي ان هذه النسبة لم تحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، مؤكداً الي ان نتيجة هذه الانتخابات ستكون نتيجة تاريخية .