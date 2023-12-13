الفنانة صفاء أبوالسعود تكشف سبب مشاركتها في حملة «مانحي الأمل»

قالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن حملة «مانحي الأمل» حدث مهم على مستوى العالم، لأنه يتضمن نواح إنسانية، تبهج الآخرين وتسعدهم، وتعمل على مساعدة المرضى لمقاومة الآلام التي يشعرون بها، وتحفيزهم نفسيًا ورفع معنوياتهم، وتشجيعهم على مقاومة ما يشعرون به.

أضافت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، على قناة «DMC»، أن إعجابها بالفكرة كان سر مشاركتها بحملة «مانحي الأمل»، قائلة: «حسيت إن الفكرة حلوة، وحبيت أساهم فيها، وأتمنى أقدر أعمل فيها حاجة كويسة، إن شاء الله».

صفاء أبوالسعود: أغنيتي في حملة «مانحي الأمل» باللغة الإيطالية

وتابعت الفنانة صفاء أبوالسعود، بأن أغنيتها في حملة «مانحي الأمل» باللغة الإيطالية، من ألحان الموسيقار شريف الوسامي، وتحتوي على الكثير من القيم والمعاني الإنسانية، إضافة إلى رقصات مميزة من فرنسا والمكسيك: «في مجموعة كبيرة مشاركة في الحملة، وده سبب مشجع جدًا».